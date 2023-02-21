Мичуринский «Тамбов» впервые в сезоне-2022/23 забросил десять шайб

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске местный «Тамбов» во второй раз встречался в Курске с местным «Соколом». Выиграв первую встречу 9:0, подопечные Александра Трофимова выдали такую же разницу заброшенных и пропущенных шайб и в повторном поединке. Дубль оформил Богдан Сенотов, по разу худшую команду лиги огорчили – Владислав Килин, Александр Куликов, Данил Колокольцев, Даниил Цехановский, Семен Просвирнин, Иван Климкин, Егор Верхорубов и Тимофей Смирнов. Итоговый счет - 10:1 в пользу «Тамбова».

Это повторение самого крупного успеха наших земляков в этой кампании. Рекорд был установлен днем ранее. При этом мичуринцы впервые в сезоне забросили десять шайб за игру.

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» делит лидерство с кирово-чепецкой «Олимпией» (по 57 очков). Следом идет воронежская «ЭкоНива-Бобров» (56). Теперь 22 и 23 февраля «волчата» сыграют в Губкине с «Белгородом». Начало встреч в 18:30 и 13:00 соответственно.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Иван Климкин занимает второе место с 26 шайбами. Лидируют Александр Лапин из «ЭкоНивы-Бобров» и Раис Шафеев из «Олимпии» (по 27). В споре ассистентов у Расима Шакирова 32 голевых передачи. Больше только у Тимофея Пономарева (38) и Шафеева (33) из «Олимпии».