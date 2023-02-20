В Тамбовской области будут следить за состоянием защитных полос вдоль водоемов

В правительстве области рассмотрели вопрос о недопущении незаконной распашки, осуществляемой сельхозпроизводителями вдоль прибрежных защитных полос водных объектов на территории региона.

Земли, примыкающие к береговой линии водоемов, называются водоохранными зонами, здесь устанавливаются ограничения ведения хозяйственной деятельности. На территориях прибрежных защитных полос, от 30 до 50 метров до воды, запрещается распашка земель, выпас сельскохозяйственных животных, организация летних лагерей, размещение отвалов размываемых грунтов. Ограничения введены для предотвращения загрязнения, засорения водных объектов. За нарушение природоохранного законодательства предусмотрены штрафы от 3 тысяч рублей для граждан до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

В министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области ежегодно поступают обращения с информацией о фактах нарушения. Для проверки сообщений специалисты выезжают на место. В 2019 году контрольными органы выдали предписания об устранении нарушений водного законодательства руководителям восьми предприятий, в 2021 году — шестерым, а в 2022 году, когда был введен мораторий на проверки бизнеса, выявлено два нарушителя.

- Муниципалитетам поручено взять на особый контроль те хозяйства, которые уже были замечены в нарушении природоохранного законодательства и вести мониторинг использования земель, прилегающих к водоемам, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.