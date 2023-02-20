На западе Тамбова открыли участковый пункт полиции

Пункт открыли для жителей западной части города Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Новый участковый пункт полиции открыли в западной части Тамбова на улице Весенней, 18. Нежилое помещение передано администрацией города в безвозмездное пользование.

В этом районе проживают около 13 тысяч горожан. За их безопасность и охрану правопорядка будут ответственны четыре участковых и инспектор по делам несовершеннолетних.

По словам старшего участкового уполномоченного полиции майора Алексея Лексикова, за прошлый год на его участке было принято 235 заявлений от жителей, совершено 18 преступлений, в основном касающихся хищения чужого имущества и распространения наркотических средств.

- Телефон участкового пункта полиции: 79-17-99, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.