В Тамбовской области вынесли приговор по делу о ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка и ее бабушка

Авария произошла в Кирсанове Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В суде вынесли приговор 23-летнему жителю Кирсанова, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения). На момент ДТП мужчина являлся сотрудником МОМВД России «Кирсановский».

На следствии и в суде установили, что утром 2 сентября прошлого года во внеслужебное время водитель, управляя легковым автомобилем Киа Спектра, нарушил правила дорожного движения и на пересечении улиц Красноармейской, Буденовской и 1-ой Набережной города Кирсанова сбил 59-летнюю женщину и ее 11-летнюю внучку, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обе пострадавшие сразу были госпитализированы в медицинские учреждения. В результате ДТП школьница получила телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

- Приговором суда виновнику ДТП назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с компенсацией потерпевшей стороне морального вреда в размере 600 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время молодой человек уволен из органов внутренних дел. Приговор не вступил в законную силу.