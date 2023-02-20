В Моршанске из-за разрушения коллектора сточные воды хлынули на улицу

Зловонная лужа разлилась из-за аварии на коллекторе

Прокуратура Моршанска проверила исполнение природоохранного законодательства. Основанием для этого стала информация, размещенная в социальной сети, об ненадлежащей эксплуатации объектов водоотведения.

Установлено, что между домами 1 «г» и 2/1 по улице Дзержинской и дальше в сторону канализационного колодца находится участок, подтопленный сточными водами. Запах в этом месте стоит соответствующий. Часть участка разрыта, из углубления льются сточные воды. На момент проверки воду откачивала передвижная установка.

- Причиной выхода сточных вод на поверхность земли послужил факт разрушения канализационного коллектора, который находится на праве хозяйственного ведения у МУП «Тепловые сети», - сообщают в прокуратуре города Моршанска.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении в отношении предприятия производства об административном правонарушении. Материалы проверки направлены в Центрально-Черноземное межрегиональное Управление Федеральный службы по надзору в сфере природопользования.

В настоящее время деньги на ремонт выделены, работы ведутся.

Фото прокуратуры города Моршанска