В Тамбовской области за неделю в пожарах погибло 4 человека

Пожарные разбирают сгоревшую крышу Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

По информации ГУ МЧС по Тамбовской области, за прошедшую неделю в регионе произошло 20 пожаров, погибло 4 человека, пострадал 1 человек, эвакуировано 2 человека.

В Моршанском районе в селе Алгасово по улице Садовая полностью сгорела крыша деревянного дома и деревянной пристройки. В огне погиб 46-летний мужчина. Пожар ликвидировали 1 отделением 35 пожарной части и 1 отделением 39 пожарной части.

В Тамбове на улице Ленинградская в двухэтажном доме выгорела квартира на 1-ом этаже. Двоих жильцов эвакуировали.

Также в областном центре по улице Московская произошел пожар в четырехквартирном доме. Погиб 42-летний мужчина. Пожар ликвидировали: 2 отделениями 3 пожарной части, 1 отделением 1 специализированной пожарно-спасательной части и 1 отделением 4 пожарно-спасательной части.

В Тамбовском районе на ж/д станции Рада полностью сгорел дом. В огне пострадал 41-летний жилец.