За два дня в Тамбовской области изъяли 24 единицы огнестрельного оружия

14-15 февраля на территории региона полицейски провели операцию «Арсенал». За два дня правохранители зарегистрировали 36 материалов проверок, из незаконного оборота изъяли 24 единицы огнестрельного оружия, 334 патрона различного калибра, 3 единицы холодного оружия и больше 3 килограммов пороха.

- УМВД России по Тамбовской области не рекомендует жителям хранить дома незарегистрированное оружие и боеприпасы к нему, - сообщает пресс-служба УМВД России по региону. - Нарушителей могут привлечь к административной или уголовной ответственности. В случае добровольной сдачи оружия люди освобождаются от ответственности за его хранение.