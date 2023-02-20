Состояние подтопленного дома № 7 по Моршанскому шоссе в Тамбове оценят эксперты

Экспертиза покажет, насколько пострадало здание

На улице Подвойского в Тамбове продолжаются работы по замене квартальных сетей канализационного коллектора. На смену железобетонным прокладываются современные долговечные полиэтиленовые трубы. При этом у подрядчика возникли трудности из-за сложности самого узла – в один коллектор сходится два потока.

Естественно, обитателей близлежащего дома № 7 Моршанскому шоссе волнует вопрос, как продолжающиеся работы скажутся на их жилье, подвалы которого в результате аварии были подтоплены.

Как пояснили в «РКС-Тамбов», оценку состояния дома должна дать независимая экспертиза. В настоящее время объявлен конкурс, после которого будет определена компания, которая проведет экспертизу. Специалистам предстоит ответить на ряд вопросов о состоянии дома. Предварительная стоимость экспертизы – около 150 тысяч рублей.

Фото «РКС-Тамбов»