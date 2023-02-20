С тамбовчанина взыскали деньги, потраченные на обучение в юридичестком институте УФСИН

В Рассказовском районном суде удовлетворил исковые требования УФСИН по Тамбовской области о возмещении стоимости обучения. Ведомство обратилось в суд с иском к жителю Рассказово о взыскании фактически понесенных затрат на обучение в Федеральном казенном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» в размере 142 106 рублей 46 копеек.

Выяснилось, что в 2013 году рассказовец обратился с заявлением на имя начальника УФСИН России по Тамбовской области с просьбой направить его для поступления в ВЮИ ФСИН России на очное обучение по специальности «Правоохранительная деятельность». Перед поступлением УФСИН и будущий студент заключили контракт о службе в уголовно-исполнительной системе, по условиям которого ответчик обязан после окончания учебного заведения служить пять лет в УФСИН России по Тамбовской области, а в случае увольнения, в том числе по своей инициативе, возместить затраты за свое обучение. Обучение ответчика в ВЮИ ФСИН России было оплачено за счет средств федерального бюджета.

После окончания ответчиком обучения УФСИН России по Тамбовской области заключило с ним контракт о службе в уголовно-исполнительной системе на срок до июля 2023 года. Однако в апреле 2022 года он был уволен из УИС.

Из-за нарушений условий контракта мужчина должен возместить стоимость расходов, связанных с его обучением в ВЮИ ФСИН России пропорционально отработанному времени, что в досудебном порядке им сделано не было.

- В судебном заседании обстоятельства, изложенные в иске, нашли свое подтверждение, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. -

Суд взыскал с ответчика в пользу истца затраты на обучение в Федеральном казенном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» в размере 142 106 рублей 46 копеек, а также в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4 042 рубля 13 копеек. Решение в законную силу не вступило.