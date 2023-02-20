В Тамбове появится арт-пространство «Гараж»

Проект арт-резиденции «Гараж», который планируют реализовать на севере Тамбова, одобрил общественный совет, заседание которого состоялось в минувшую пятницу в администрации города Тамбова.

В предыдущие годы о проекте немало говорили, но практических действий в этом направлении не велось. Проект масштабный, поэтому его реализация возможна только при поддержке федерального и регионального правительств. Для этого в ближайшее время будет сформирована соответствующая заявка.

- Строительство объекта запланировано на Мичуринской, 198, - сообщает пресс-служба мэрии Тамбова. - Земельный участок под эти цели администрация города уже сформировала.