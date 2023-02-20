Водитель отечественного авто устроил аварию на севере Тамбова

В больнице оказалась пассажирка иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 19 февраля в 18 часов 30 минут в районе дома 2/12 по улице Сабуровской города Тамбова. 22-летний водитель «ВАЗ 2101» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Toyota Ipsum» под управлением 41-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 41-летняя пассажирка иномарки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.