В Тамбовской области земли сельхозназначения зарастали травой и кустарником

Специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения, общей площадью 6 га, расположенного на территории Знаменского района и выявили нарушение земельного законодательства РФ. Земля здесь не использовалась по назначению и зарастала травой и кустарником. Возделывание каких-либо сельскохозяйственных культур на земельном участке не проводится, таким образом, признаки использования земельного участка сельскохозяйственного назначения отсутствуют. Это свидетельствует о невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

- Собственнику земли объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ, - сообщили в управлении.