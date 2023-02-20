Тамбовчанин за рулем «Мини Купера» сбил пешехода

Пострадавшую женщину отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 18 февраля в 4 часа 10 минут, на 1 километре автодороги Тамбов-Пенза-подъезд к городу Котовску, на территории Тамбовского района. 29-летний мужчина, управляя автомобилем «Мини Купер» наехал на 40-летнюю женщину, которая двигалась по проезжей части в попутном автомобилю направлении.

- В результате дорожно-транспортного происшествия, пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Обстоятельства аварии устанавливаются.