Тамбовчанку будут судить за использование поддельных прав

В прокуратуре Тамбовского района утвержден обвинительный акт в отношении 34-летней жительницы села Черняное Тамбовского района. Ее обвиняют в использовании заведомо поддельного водительского удостоверения.

По версии дознания, обвиняемая купила поддельные права на свое имя. Позже автомобиль под управлением ее супруга был остановлен сотрудником ГИБДД. При проверке документов выяснилось, что мужчина лишен прав. Чтобы сесть за руль, женщина предъявила сотруднику ГИБДД свое водительское удостоверение. При его проверке были обнаружены признаки подделки.

- Уголовное дело направлено в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы, либо принудительных работ, либо лишения свободы на срок до одного года, - рассказали в прокуратуре Тамбовского района.