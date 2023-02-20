Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 9:30

На федеральных трассах Тамбовской области готовятся к снегопадам

В ближайшие дни ситуация на дорогах останется напряженной
Марина МАКОВЛЕВА
Погода не дает дорожным службам расслабиться

Погода не дает дорожным службам расслабиться

Для обеспечения безопасного проезда по сети федеральных автодорог в Тамбовской области в минувшие сутки работало 74 единицы дорожной техники. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Специализированные машины убирали снег и обрабатывали проезжую часть противогололедным составом, израсходовано 1980 тонн смеси. Движение по дорогам обеспечено в штатном режиме.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе сохраняется риск снегопада с чередованием заморозков и оттепелей. Поэтому дорожные предприятия продолжают круглосуточное дежурство на трассах для ликвидации последствий стихии.

Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград