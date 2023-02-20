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НовостиОбщество20 февраля 2023 9:10

Тамбовчанам советуют подготовиться к весеннему паводку

Опубликован список правил поведения при угрозе подтопления
Марина МАКОВЛЕВА
Правила нужно помнить, даже если вас никогда раньше не затапливало

Правила нужно помнить, даже если вас никогда раньше не затапливало

В Тамбове начата подготовка к прохождению паводка. В связи с этим, руководство города напоминает жителям о правилах безопасности.

Так, рекомендуется очистить от мусора водосбросные канавы, закрыть вентиляционные отверстия, ведущие в подвалы, чтобы избежать их затопления, переместить все ценные вещи с нижних этажей на верхние.

- Тамбов не относится к территориям, подверженным сильным затоплениям. Однако, как показывает опыт, иногда от весенних вод могут пострадать его отдельные участки. Например, микрорайон «Дворики», СНТ в районе парка «Дружба», Пригородного леса. Жители этих зон должны знать правила поведения при угрозе подтопления их домов и дворовых территорий, - отмечают в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова

Главное - действовать без паники

Главное - действовать без паники

Жителям некоторых территорий такие рекомендации могут пригодиться

Жителям некоторых территорий такие рекомендации могут пригодиться