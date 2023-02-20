Тамбовчанам советуют подготовиться к весеннему паводку

Правила нужно помнить, даже если вас никогда раньше не затапливало

В Тамбове начата подготовка к прохождению паводка. В связи с этим, руководство города напоминает жителям о правилах безопасности.

Так, рекомендуется очистить от мусора водосбросные канавы, закрыть вентиляционные отверстия, ведущие в подвалы, чтобы избежать их затопления, переместить все ценные вещи с нижних этажей на верхние.

- Тамбов не относится к территориям, подверженным сильным затоплениям. Однако, как показывает опыт, иногда от весенних вод могут пострадать его отдельные участки. Например, микрорайон «Дворики», СНТ в районе парка «Дружба», Пригородного леса. Жители этих зон должны знать правила поведения при угрозе подтопления их домов и дворовых территорий, - отмечают в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова

Главное - действовать без паники