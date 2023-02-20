Пьяный житель Уварова попытался дать взятку полицейскому

В Уварово на улице Больничной была совершена попытка дать взятку сотруднику патрульно-постовой службы. Полицейский во время патрулирования задержал в общественном месте мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тот, чтобы избежать наказания, попытался откупиться.

Сотрудник полиции отказался от взятки и сразу же уведомил свое руководство и коллег из службы собственной безопасности.

- 41-летний житель Уварова будет привлечен к уголовной согласно статье 291.2 «Мелкое взяточничество». Виновному грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.