В Мичуринске прокуратура выявила нехватку пешеходных дорожек

Передвигаться здесь пешеходам неудобно и небезопасно

Прокуратура Мичуринска выявила нарушения, допущенные администрацией города при организации дорожного движения. В городе не хватает пешеходных дорожек.

Установлено, что на улице Советской в микрорайоне Кочетовка нет тротуаров между остановками «Садстрой» и «Кочетовка - 3». Из-за этого пешеходам непросто попасть к переходам через дорогу и автобусным остановкам «Больница», «Магазин № 27», «Магазин № 16» и «Кондукторская». Этого говорит о бездействии администрации города в вопросах безопасности дорожного движения и создает угрозу ДТП.

Прокуратура направила в суд иск, требуя признать бездействие администрации города незаконным и обязать ее обустроить пешеходные дорожки вдоль дороги в соответствии с нормативными требованиями.

- Решением Мичуринского городского суда требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены, - сообщают в прокуратуре города Мичуринска.

Фото прокуратуры города Мичуринска