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НовостиСпорт20 февраля 2023 12:31

В Мичуринске прошел турнир по зимнему плаванию «Яблоки на снегу»

В заплыве приняли участие больше 100 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Соревнования объединили около 100 человек из разных регионов

Соревнования объединили около 100 человек из разных регионов

В минувшие выходные в Мичуринске прошел Второй открытый турнир по зимнему плаванию среди мужчин и женщин под названием «Яблоки на снегу». Местом проведения стала территория детского пляжа ландшафтного парка-набережной «Мичуринское Подгорье». Для удобства участников здесь организовали подходы к воде, пункты обогрева и места для переодевания. Настоящим сюрпризом для всех гостей стали танцевальные номера клуба зимнего плавания «Липецкие Моржи», после чего стартовали заплывы.

Больше 100 любителей зимнего плавания из Липецка (клуб зимнего плавания им. И.В. Франценюка), Тамбова, Рассказово, Новомичуринска (Рязанская область) и Мичуринска поборолись за победу в турнире. Пловцам предстояло преодолеть 25 метров в ледяной воде. Стиль плавания - вольный.

По итогам мероприятия участники получили сертификаты, памятные нагрудные значки с символикой турнира.

- Наградой победителям и призёрам открытого турнира по зимнему плаванию среди мужчин и женщин стали оригинальные медали, дипломы и вкусные ароматные мичуринские яблоки, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

Фото пресс-службы администрации Мичуринска