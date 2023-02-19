Тамбовские спасатели объявили экстренное предупреждение из-за снегопада

19 февраля в Тамбовской области ожидается сильный снег (6-7 мм). Из-за осадков ухудшится видимость - 500-1000 метров. Такая погода сохранится в течение всего дня. Об этом сообщили спасатели со ссылкой на региональный филиал Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Чтобы избежать несчастных случаев жителей области просят:

- убрать хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб жилищу, со двора и балконов в дом;

- поставить машину в гараж, при его отсутствии следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- на улице обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов).