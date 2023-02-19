Баскетбольный клуб «Тамбов» крупно проиграл в Москве

Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Накануне, 18 февраля, в Москве в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местный «Руна» принимала «Тамбов». Гости провалили первый игровой отрезок (9:20), после чего смогли легонько «куснуть» соперника (21:18), а потом вновь капитулировали. Итог – 88:62 в пользу «Руны.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Максим Хозяшев (16 очков), Евгений Борисюк (11), Роман Баландин, Максим Лютыч и Сергей Рассказов (по семь). Уступив в Белокаменной, «волки» прервали лучшую в истории клуба 4-матчевую победную серию в Супериге.

После вчерашнего игрового дня «Тамбов» располагается на девятом месте с 34 очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (44 балла), «Руна» (41) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (38). Теперь 5 марта тамбовчане сыграют дома с ижевским «Куполом-Родники» (десятое место, 29 очков).