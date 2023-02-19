Тамбовские «волчата» одержали рекордную победу в сезоне-2022/23

19 февраля наши парни проведут повторный матч в Курске. Начало в 13:00. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 18 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске местный «Тамбов» встречался в Курске с местным «Соколом». Гости давно обеспечили себе участие в плей-офф, хозяева, наоборот, уже не первый месяц ни на что не претендуют. По дублю оформили Вячеслав Выдряков и Даниил Цехановский, по разу отличились – Артем Митин, Иван Климкин, Алексей Долишня, Семен Просвирнин и Егор Антонов. Итог – победа «волчат» в каждом из периодов и итоговые 9:0 в их пользу. Это самый крупный успех «Тамбова» в этой кампании. Прежний рекорд – 8:2 в домашней встрече с саратовским «Кристаллом» - был установлен 14 декабря.

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» делит лидерство с кирово-чепецкой «Олимпией» (по 55 очков). Следом идет воронежская «ЭкоНива-Бобров» (54). Теперь сегодня, 19 февраля, наши парни проведут повторный матч в Курске. Начало в 13:00.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Иван Климкин делит второе место с Александром Лапиным из «ЭкоНивы-Бобров». У них по 25 шайб. Лидирует Раис Шафеев из «Олимпии» (26). В споре ассистентов у Расима Шакирова 30 голевых передач. Больше только у Тимофея Пономарева (35) и Шафеева (32) из «Олимпии».