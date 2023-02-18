В Тамбовской области появятся 6 спортплощадок

По федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») нацпроекта «Демография» в 2023 году «умные» спортплощадки оборудуют в городах Уварово и Кирсанов, а также в поселке Сатинка Сампурского района. Проекты новых спортивных сооружений уже прошли экспертизу.

На обустройство «умных» спортивных площадок из федерального бюджета выделено 78 миллионов рублей. Около 68 миллионов рублей на их строительство направят из бюджета Тамбовской области. Стоимость одной «умной» спортивной площадки — почти 49 миллионов рублей.

В ее состав входит мини-футбольное поле, беговые дорожки с полиуретановым покрытием, площадка с уличными тренажерами, раздевалки и трибуны на 100 мест.

«Умные» спортплощадки будут оснащены qr-кодами для проведения более качественного тренировочного процесса. При наведении на него камеры телефона можно просмотреть обучающее видео по правильному выполнению упражнений на конкретном тренажере. Кроме того, через специальное приложение можно будет оценить загруженность площадки в данный момент, не выходя из дома.

Такими же qr-кодами оснастят и тренажеры на площадках ГТО. По федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в 2023 году площадки ГТО построят в городах Жердевка и Уварово, Первомайском районе. О площадке ГТО в Первомайском районе также пришел вопрос на «Прямую линию Максима Егорова». Глава региона подчеркнул, что в Первомайском ее оборудуют рядом с площадью Ленина и Центральным Домом культуры — это место предложили сами жители.

Региональный Минспорт обеспечит закупку спортивного оборудования для трех площадок ГТО. На эти цели направят почти 10 миллионов рублей. На данный момент по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в Тамбовской области оборудована 21 площадка ГТО.

- Кроме того, в 2023 году завершится строительство бассейна в Жердевке, начнется возведение ФОКа в Рассказово, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Сейчас подбирается место для легкоатлетического манежа и 50-метрового бассейна. Возможно, они получат прописку в западной части Тамбова.