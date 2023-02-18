Тамбовские мероприятия вошли в электронный сборник туристических событий «Россия событийная-2023

Фестиваль «Вишневарово» и городской фестиваль «Модерн» вошли в электронный сборник туристических событий «Россия событийная-2023».

- На 89-ти страницах сборника «Россия событийная-2023» представлена информация из 35 регионов страны, в том числе и из Тамбовской области, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Городской фестиваль «Модерн» – фестиваль погружение в эпоху модерна, двухдневный праздник на открытом воздухе, который проводится на территории усадьбы Асеевых.

Фестиваль «Вишневарово» – захватывающее действо с обилием кулинарных шедевров, разноплановой творческой составляющей и именитыми гостями. Здесь каждый может отведать сочной, спелой вишни, сделать её запасы на зиму, попробовать свежесваренное вишнёвое варенье или поучаствовать в процессе его приготовления.

Сборник выпущен в PDF–формате с активными гиперссылками на сайт событий, площадок, ТИЦ и центров развития туризма. В сборнике предусмотрена удобная навигация, позволяющая со страницы «Содержание» перейти на выбранный раздел сборника.

Посмотреть сборник можно по ссылке: https://rea-awards.ru/news/vyshel-ehlektronnyjj-sbornik-turisticheskikh-sobytijj-rossiya-sobytijjnaya-2023/