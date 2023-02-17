В Тамбове семье инвалида предоставили квартиру на втором этаже в доме без лифта

В процессе мониторинга СМИ следователи выявили информацию о том, что инвалиду и его семье взамен их аварийного жилья, предоставили квартиру не соответствующей критериям благоустроенности и определенным физиологическим особенностям нездорового человека. Квартира находится на втором этаже, лифт в доме отсутствует, поэтому самостоятельный выход на улицу для практически неходячего мужчины, является проблематичным. Суд посчитал аргументы заявителя обоснованными и вынес решение о признании данной квартиры непригодной для проживания. Иных вариантов жилья семье пока не предложено.

- В связи с изложенным, руководитель СУ СКР по Тамбовской области Александр Полшаков поручил руководителю Ленинского МСО Тамбова Владимиру Трунову незамедлительно организовать процессуальную проверку, в рамках которой дать тщательную правовую оценку действиям ответственных должностных лиц городской администрации и принять необходимые меры для обеспечения семьи инвалида благоустроенным жильем, - сообщает СУ СКР по региону.