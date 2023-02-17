В Тамбовской области пройдет 15-часовой марафон консультаций Росреестра

Получить консультацию могут все желающие

С 20 по 22 февраля Росреестр проводит 15-часовой марафон консультаций по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость и кадастровому учету. Правовую помощь можно получить в офисах МФЦ по следующему графику:

20 февраля 2023 с 8:30 до 13:30 - в МФЦ по адресу: г. Тамбов, ул. М. Горького, д.20;

21 февраля 2023 с 8:30 до 13:30 - в МФЦ по адресу: г. Мичуринск, Первомайский участок, 7а;

22 февраля 2023 с 8:30 до 13:30 - в МФЦ по адресу: г. Тамбов, ул. М. Горького, д.20.

По информации администрации города Мичуринска, прийти на консультацию со специалистами могут все желающие и задать любые вопросы по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости. При себе желательно иметь правоустанавливающие документы на недвижимость.

Фото администрации города Мичуринска