Тамбовчанин лишился денег, пока его куртка висела в раздевалке

В полицию обратился 34-летний тамбовчанин. На работе в автосервисе на улице Елецкой у него из карманов пропали 14 500 рублей, пока куртка висела в раздевалке. Потерпевший попытался найти деньги, но коллеги никого подозрительного рядом не видели. Тогда потерпевший обратился в полицию.

Полицейские установили, кто имели свободный доступ к деньгам, и выяснили, что к краже причастен 23-летний коллега потерпевшего. Молодой человек успел потратить похищенные деньги.

По информации УМВД по Тамбовской области, установлено, что ранее парень уже имел за плечами криминальный опыт, следователями Отдела полиции № 2 возбуждено уголовное дело о краже.