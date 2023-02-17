Пьяный тамбовчанин угнал незапертый автомобиль

16 февраля ночью в 1 час 10 минут в рассказовскую полицию поступило сообщение от 36-летнего мужчины, который рассказал, что у него похитили автомобиль «Лада Приора». Незапертая машина с ключами зажигания находилась возле дома владельца. Воспользовавшись этим, кто-то проник в салон, завел авто и уехал.

Полицейские опросили хозяина похищенной машины и возможных свидетелей. Вскоре угнанный автомобиль нашли и задержали на 9 км автодороги Рассказово-Уварово-Мучкапский. За рулём находился нетрезвый 26-летний мужчина, который рассказал, что хотел покататься на чужой машине. Выяснилось, что задержанный уже имел проблемы с законом и был судим.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем либо иным транспортным средством без цели хищения), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.