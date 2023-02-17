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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 12:40

В Тамбовской области обитатель социального учреждения зарезал своего соседа

Мужчины поссорились на бытовой почве
Марина МАКОВЛЕВА

Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По версии следствия, ночью между двумя мужчинами, проживающими в одной комнате социального учреждения, произошел конфликт. Один из спорщиков вышел из себя и нанес другому несколько ножевых ранений.

- От полученных телесных повреждений 73-летний потерпевший в этот же день скончался в медицинском учреждении. В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.