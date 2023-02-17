Жителю Мучкапского района дали реальный срок за пристрастие к пьяным поездкам

Прокуратура Мучкапского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу местного жителя. Мужчину признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, имея судимости за аналогичные преступления.

В суде установлено и доказано, что 43-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за «пьяные» поездки в 2020 и 2022 годах и был лишен прав. Тем не менее, он вновь сел за руль нетрезвым и прокатился на мотоблоке с прицепом по улицам поселка.

Как рассказали в прокуратуре Мучкапского района, суд приговорил мужчину к 1 году 10 месяцам колонии-поселения. Садиться за руль ему нельзя будет еще 4 года.