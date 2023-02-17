Тамбовчанин за рулем Газели не справился с управлением и врезался в забор

Водитель съехал с дороги в ограждение Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 16 февраля в 13 часов 20 минут у дома №3 по улице Молодежная села Нижний Шибряй Уваровского района. 69-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ2705», в условиях скользкой дороги не справился с управлением, съехал с нее и врезался в забор.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 59-летний пассажир автомобиля «ГАЗ2705», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи мужчину доставили в Уваровскую ЦРБ,