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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 13:20

Тамбовчанин за рулем Газели не справился с управлением и врезался в забор

В аварии пострадал пассажир автомобиля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель съехал с дороги в ограждение

Водитель съехал с дороги в ограждение

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 16 февраля в 13 часов 20 минут у дома №3 по улице Молодежная села Нижний Шибряй Уваровского района. 69-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ2705», в условиях скользкой дороги не справился с управлением, съехал с нее и врезался в забор.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 59-летний пассажир автомобиля «ГАЗ2705», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи мужчину доставили в Уваровскую ЦРБ,