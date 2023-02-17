Мичуринсцев приглашают на мастер-класс «Встречаем Масленицу»

19 февраля в 14 часов в мичуринской Центральной детской библиотеке состоится мастер-класс «Встречаем Масленицу!». Посетить мероприятие бесплатно могут обладатели Пушкинской карты в рамках нацпроекта «Культура». На мастер-классе мичуринцы узнают секреты приготовления самых вкусных, пышных блинов, которыми смогут удивить и порадовать своих родных и близких людей, гостей и знакомых.

Своими руками гостям предложат смастерить куклу-масленицу, которая на Руси считалась оберегом для дома. Если в доме случались неприятности, люди делились переживаниями с куколкой. При наступлении следующей масленицы эта кукла сжигалась, унося с собой все невзгоды.

Билеты можно приобрести онлайн: https://vmuzey.com/event/master-klass-vstrechaem-maslenicu, - сообщают организаторы мероприятия.