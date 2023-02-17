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НовостиОбщество17 февраля 2023 11:40

Студенты Строительного колледжа мерзнут на лекциях и в общежитии

Часть помещений осталась без отопления из-за затянувшегося ремонта
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Октябрьского района Тамбова проверила исполнение законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологических требований в Строительном колледже.

Установлено, что здание общежития, где живут студенты и преподаватели, требует капитального ремонта. На момент проверки часть учебного корпуса не отапливалась из-за ремонта, который был начат еще в апреле прошлого года.

В результате бездействия администрации колледжа температура в некоторых кабинетах и комнатах общежития была ниже установленной нормы. На стенах спортивного зала появился конденсат.

- По фактам выявленных нарушений действующего законодательства прокуратурой района внесено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования поставлены на контроль в прокуратуре района, - сообщают в прокуратуре Октябрьского района.