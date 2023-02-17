В Тамбове расчистят канал Цны

Цна и ее канал в границах города будут полностью очищены от камышей и ила. Работы будут проведены по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Федеральные средства уже выделены. Реку протяжённостью 14 километров планируется очистить за два года.

- Будут полностью удалены иловые отложения, камыши, упавшие в реку деревья. Цна в этом нуждалась уже очень давно, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Кроме того, планируется отремонтировать и плотину в областном центре. На это также выделены федеральные средства.