В Тамбовской области депутат лишился недвижимости на 100 миллионов рублей

Прокуратура Моршанска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и обнаружила серъезные нарушения в деятельности одного из теперь уже бывших депутатов. Выяснилось, что будучи народным избранником в Моршанском городском Совете народных депутатов мужчина приобрел две квартиры и два машино-места в Москве стоимостью больше 100 миллионов рублей.

При этом сведений о законности источников получения средств, за счет которых оно приобреталось, депутат представить не смог.

- В связи с этим прокуратура Моршанска направила в суд исковое заявление об обращении этих объектов недвижимости в доход государства, которое было удовлетворено, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В текущем году решение суда полностью исполнено, дорогостоящее имущество обращено в собственность Российской Федерации.