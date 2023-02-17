Житель Мичуринска попался на хранении наркотиков

На улице Мичурина в поселке Первомайский сотрудники группы наркоконтроля задержали 37-летнего безработного мужчину из Мичуринска. При задержании оперативники обнаружили у него 8 грамм наркотика.

Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков дал признательные показания. Вещество было отправлено на экспертизу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ, о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Виновному может грозить наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.