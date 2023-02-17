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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 8:40

Житель Знаменского района купил машину, а заплатить за нее «забыл»

Женщина, продавшая автомобиль парню, пошла в полицию
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию обратилась жительница села Александровка Знаменского района. Она рассказала о том, что стала жертвой мошенника.

Женщина продала свой автомобиль ВАЗ-2109 молодому человеку. Тот обещал в вскоре оплатить покупку, передав бывшей автовладелице 40 тысяч рублей. Но через некоторое время «покупатель» перестал выходить на связь. А машина к тому моменту оказалась уже у другого человека.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель села Измайловка. Он признался, что перепродал машину другому покупателю, а деньги владелице отдавать не планировал.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, ведется дальнейшее расследование.