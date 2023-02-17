«Закладчик» спрятал в дачном поселке тайники с наркотиками

В свертках обнаружили 3,2 грамма наркотика Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 26-летнего жителя Кирсанова. Полицейские получили информацию о том, что молодой человек может быть причастен к распространению в Тамбове запрещенных веществ.

Как выяснилось, мужчина спрятал на территории дачного поселка несколько тайников-«закладок» с наркотиками. Все они были обнаружены и изъяты. Экспертиза показала, что в свертках находится "N-метилэфедрон" общей массой 3,2 грамма.

- Установлено, что злоумышленник ранее приобрел наркотические средства через сеть Интернет для последующего сбыта. Задержанный был доставлен в отдел внутренних дел. По данным фактам проводится проверка, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.