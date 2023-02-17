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НовостиОбщество17 февраля 2023 7:00

Роспотребнадзор Тамбовской области снял с реализации более тонны молочной продукции

В 2022 году был выявлен некачественный и фальсифицированный товар
Марина МАКОВЛЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области в 2022 году сняло с реализации 39 партий молочной продукции объемом 1067 кг. Товар либо не соответствовал требованиям по результатам лабораторного контроля, либо не имел документов, либо у него просто истек срок годности.

Всего за прошедший год было исследовано более 800 проб молочной продукции. Были обнаружены образцы, не соответствующие требованиям по микробиологическим показателям, а также изделия низкого качества. Фальсификат выявлен среди молока, творога, сметаны и сливочного масла. Вся продукция была изъята из оборота.

- По фактам выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей специалистами Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области к ответственным должностным лицам применялись меры административного воздействия. В адрес руководителей предприятий направлялись предписания с конкретными предложениями об устранении выявленных нарушений в установленные законом сроки, - отмечают в ведомстве.