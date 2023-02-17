Тамбовским школьникам предлагают заработать дополнительные баллы для поступления в вуз

Состязание дает возможность прокачать свои навыки и получить бонусы при поступлении в университет

До 6 марта ученики 6-11-х классов с любым уровнем подготовки могут стать участниками олимпиады по информатике. Участники, прошедшие во второй тур, получат возможность заработать дополнительные баллы для поступления в топовые российские вузы.

В первом туре школьники попадут в IT-лабораторию, где будут решать задачи на логику и математику, демонстрировать знания в программировании ровера и основах Python. Каждую тему сопровождает обучающее видео. Уровень сложности можно выбирать, причем чем труднее задание, тем больше баллов можно получить. Участники с лучшими результатами пройдут во второй тур.

- Второй тур, хакатон с Алисой, - это командное соревнование по созданию навыков для голосового помощника. Под руководством экспертов из команды Яндекс Диалогов участники разработают собственные модули и познакомятся с актуальными задачами в IT-продуктах, - пояснили в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области