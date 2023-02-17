В Тамбовской области почти 4,5 тысячи сертификатов на материнский капитал были выданы в проактивном режиме

В Тамбовской области за 2022 год почти 4,5 тысяч сертификатов на материнский капитал было выдано в проактивном режиме.

Это значит, что электронный сертификат родитель получает в «Личный кабинет» на Едином портале госуслуг. После этого через Кабинет можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. Обращаться в клиентские службы ОСФР по Тамбовской области для этого не нужно.

Напомним, что с 1 февраля размер материнского капитала проиндексирован и составляет 586 947 рублей на первого ребенка. Если семья уже получила сертификат на первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, при рождении второго размер капитала увеличивается на 188 682 рубля.

- Маткапитал в повышенном размере, который дается, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, а до его появления права на материнский капитал не было, увеличился после индексации на 82 484 рубля, и составляет 775 628 рублей, - сообщают в Социальном фонде России.