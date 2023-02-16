Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 14:43

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения части крыши в рассказовской школе № 3

Пострадавших нет, но насколько безопасно находиться в здании?
Марина МАКОВЛЕВА
Разрушение на вид не кажется серьезным

Разрушение на вид не кажется серьезным

Рассказовская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту обрушения части крыши в рассказовской школе № 3. Инцидент произошел еще январе, никто не пострадал.

- В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних и действий должностных лиц, ответственных за безопасность учащихся. По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области