Разрушение на вид не кажется серьезным

Рассказовская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту обрушения части крыши в рассказовской школе № 3. Инцидент произошел еще январе, никто не пострадал.

- В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних и действий должностных лиц, ответственных за безопасность учащихся. По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области