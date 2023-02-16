В Тамбове планируется очередное отключение света

В Тамбове 17 февраля в связи с проведением ремонтных работ будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

По информации администрации города, с 9.00 до 16.00 не будет света на улице Полынковской, д. 48-128;

На время проведения работ в трансформаторной подстанции с 13.30 до 16.00 по улицам:

- К.Маркса, д. 251-256;

- Рязанская, д. 12А-28А.

В связи опиловочными работамаи в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 по улицам:

- Уральская, д.59-100;

- Гайдара, д. 1-9;

- Чапаева, д. 1-91;

- Терешковой, д. 1-54;

- Астраханская, д. 45-133;

- Докучаева, д. 1-9;

- Сампурская, д. 1-18;

- Южная, д. 105-173.