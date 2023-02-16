Заключенная тамбовской колонии вышла замуж, отбывая наказание

Церемония прошла в загсе Кирсанова

В загсе города Кирсанова состоялась церемония бракосочетания осужденной колонии-поселения №2, которая является жительницей Московской области, и гражданином Таджикистана. Бракосочетание прошло в торжественной обстановке - молодожены обменялись кольцами, дали клятву любви и верности, поставили подписи в книге актов гражданского состояния и получили свидетельство о заключении брака. На мероприятии присутствовали родственники жениха и сотрудники КП-2.

- За прошлый год вступили в брак 76 граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Тамбовской области, - сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области