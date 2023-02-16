В МРЭО ГИБДД по Тамбовской области рассказали, как будут работать в праздники

Госавтоинспекция сообщает о режиме работы МРЭО ГИБДД в период предстоящих праздничных и выходных дней. Приём тамбовчан по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств будет проводится по следующему графику:

23, 24, 26 и 27 февраля 2023 года - выходные дни.

25 февраля - рабочий день с 8.00 до 18.00.

Далее приём будет проводиться в обычном режиме.

- Госавтоинспекция напоминает о возможности заполнения электронного заявления на регистрацию автомототранспорта используя Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Эта функция позволяет значительно сократить время получения государственной услуги и записаться на приём в удобное время.