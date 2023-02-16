В Староюрьевском районе подрядчик не успел в срок построить водопроводные сети

Все обязательства по контракту исполнены своевременно

Прокуратура Староюрьевского района проверила исполнение законодательства в сфере реализации национальных проектов. При этом выявила нарушения при реализации муниципального контракта, заключенного в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Установлено, что при строительстве водозаборной скважины, водонапорной башни и очистных сооружений с отходящими водопроводными сетями, подрядчик не уложился в установленные сроки.

- По факту срыва сроков исполнения контракта прокурором района внесено представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Обязательства по муниципальному контракту исполнены, - сообщают в прокуратуре Староюрьевского района.

Фото прокуратуры Староюрьевского района