Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 9:24

В Староюрьевском районе подрядчик не успел в срок построить водопроводные сети

После вмешательства прокуратуры строители исполнили все обязательства по контракту
Марина МАКОВЛЕВА
Все обязательства по контракту исполнены своевременно

Все обязательства по контракту исполнены своевременно

Прокуратура Староюрьевского района проверила исполнение законодательства в сфере реализации национальных проектов. При этом выявила нарушения при реализации муниципального контракта, заключенного в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Установлено, что при строительстве водозаборной скважины, водонапорной башни и очистных сооружений с отходящими водопроводными сетями, подрядчик не уложился в установленные сроки.

- По факту срыва сроков исполнения контракта прокурором района внесено представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Обязательства по муниципальному контракту исполнены, - сообщают в прокуратуре Староюрьевского района.

Фото прокуратуры Староюрьевского района