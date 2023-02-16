У жителя Тамбовского района изъяли незарегистрированное охотничье ружье

Сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли у 44-летнего жителя села Стрельцы незарегистрированное охотничье ружье. ИЖ 12-го калибра направлен на криминалистическую экспертизу.

- Согласно статье 223 УК РФ незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, а равно незаконное изготовление боеприпасов наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 1 года, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.