В Рассказове выявили два незаконных подключения к газопроводам

Злоумышленников уже лишали подключения к газу, сделанного незаконно Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию Рассказова поступила информация от сотрудников газовой службы о возможной незаконной врезке в газовую трубу.

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками межрегионгаза и МЧС проверили неблагополучных граждан, которые ранее уже были отключены от газоснабжения.

По двум адресам удалось выявить самовольное подключение к газовой системе, которой жители пользовались бесплатно.

В прошлом году полицейскими задокументировано два аналогичных преступления с последующим возбуждением уголовных дел о самовольном подключении к газопроводам.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, те, кто впервые попался на незаконной врезке, понесут административную ответственность, за повторное нарушение закона предусмотрена уголовная ответственность с возможным лишением свободы.