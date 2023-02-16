В Рассказове выявили два незаконных подключения к газопроводам

Злоумышленников уже лишали подключения к газу, сделанного незаконно
Фото: УМВД по Тамбовской области
В полицию Рассказова поступила информация от сотрудников газовой службы о возможной незаконной врезке в газовую трубу.
Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками межрегионгаза и МЧС проверили неблагополучных граждан, которые ранее уже были отключены от газоснабжения.
По двум адресам удалось выявить самовольное подключение к газовой системе, которой жители пользовались бесплатно.
В прошлом году полицейскими задокументировано два аналогичных преступления с последующим возбуждением уголовных дел о самовольном подключении к газопроводам.
Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, те, кто впервые попался на незаконной врезке, понесут административную ответственность, за повторное нарушение закона предусмотрена уголовная ответственность с возможным лишением свободы.