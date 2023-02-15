Хоккейный клуб «Тамбов» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте

Впереди тамбовчан ждет плей-офф. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 15 февраля, в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Тамбов» принимал на своем льду «Рязань». Гости досрочно лишили себя надежд на участие в плей-офф, а хозяева, наоборот, уже обеспечили место в ТОП-16. В итоге победу ожидаемо отпраздновали «волки». На 20-й минуте отличился Максим Баин, на 36-й – Игорь Швырев. Итоговый счет - 2:0 в пользу «Тамбова».

- Во-первых, поздравить хочется болельщиков. Команду уже поздравили в раздевалке с выходом в плей-офф и с комфортным местом, - подытожил главный тренер «ХК Тамбов» Алексей Ваулин. - Первые игры плей-офф начнутся дома при поддержке тамбовских болельщиков. Я считаю, что с минимальной задачей, которая была в "регулярке", мы справились. Сейчас начинается самый смак, любимое игровое время в любом виде спорта, в частности в хоккее! Будет мужской характер, будет силовая борьба на высоком уровне, опять же, будет дисциплина, выполнение тренерской установки каждой команды, настоящий мужской бой!

Это вторая «сухая» победа нашей команды в текущей кампании. Ранее без пропущенных шайб наши парни обыгрывали питерское «Динамо» (2:0, 19 января).

После сегодняшнего игрового дня «Тамбов» занимает восьмое место с 63 очками. И хотя некоторые из соперников еще проведут по одному матчу, «волки» уже никуда не сдвинутся. Таким образом, в первом раунде плей-офф они сыграют с девятой командой «регулярки» – «Химиком», «Зауральем» или «Торосом».

В ТОП-3 входят – ханты-мансийская «Югра» (76 баллов), новокузнецкий «Металлург» (71) и красноярский «Сокол» (70).