Тамбовские баскетболисты выдали лучший отрезок сезона

К девяти очкам Юрий Митюк (№ 83) добавил шесть голевых передач, два подбора и два перехвата. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 15 февраля, в Краснодаре в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местный «СШОР-Локомотив-Кубань» принимал «Тамбов». Интрига продержалась лишь первую четверть (22:22), а в дальнейшем перевес гостей не вызывал сомнений. Итог – 86:70 в пользу «волков».

В ТОП результативных игроков нашей команды вошли – Роман Баландин (22 очка), Максим Лютыч (11), Максим Хозяшев, Владислав Бобровских (по десять), Андрей Логинов и Юрий Митюк (по девять).

Одолев краснодарцев, «Тамбов» обновил клубный рекорд. Напомним, что парни Олега Игумнова проводят первый сезон во втором эшелоне отечественного баскетбола. В декабре они выдали отрезок из трех побед кряду («Новосибирск» - 81:72, «Барнаул» - 86:84, «Динамо» Владивосток – 85:75). Сегодняшняя победа стала четвертой кряду. Начиная с 29 января, «волки» поочередно одолели «Химки» (74:64), «Университет-Югру» (79:58), курские «Русичи» (96:77) и вот теперь «СШОР-Локомотив-Кубань» (86:70).

После этой победы «Тамбов» располагается на девятом месте с 33 очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (41 балл), московская «Руна» (39) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (36). Теперь 18 февраля тамбовчане сыграют на выезде с «Руной». Начало встречи в 19:00.